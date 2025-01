Formia, Michele Ticcone insignito della Palma di bronzo dal Coni

Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha annunciato con orgoglio l’assegnazione della Palma di bronzo al merito tecnico 2023 a Michele Ticcone, di Formia. Questo prestigioso riconoscimento, conferito dal presidente Giovanni Malagò, è riservato a coloro che si distinguono per la loro competenza tecnica e il contributo significativo al progresso dello sport in Italia.

La Palma di bronzo al merito tecnico rappresenta uno dei massimi tributi conferiti dal Coni, sottolineando l’importanza dell’impegno professionale e della dedizione nel promuovere i valori dello sport. E Ticcone, grazie alla sua straordinaria carriera e alla passione dimostrata, incarna pienamente questi ideali.





Il riconoscimento è stato ufficializzato tramite una lettera firmata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che evidenzia ulteriormente l’apprezzamento istituzionale per l’opera, ultra quarantennale, svolta dal premiato.

“Il Coni è onorato di celebrare figure come Michele Ticcone, che attraverso la loro professionalità e il loro impegno contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della cultura sportiva nel nostro Paese”, le parole di Malagò.

Questo importante riconoscimento non è solo un motivo di orgoglio per Ticcone, ma anche per tutta la città di Formia, che da sempre ha dimostrato un grande attaccamento allo sport e ai suoi protagonisti.

Qualche notizia sulla carriera:

A livello nazionale

Pall.G.Fabiani Formia (1980-1983): Capo Allenatore Serie B e A2 Femminile

(1980-1983): Capo Allenatore Serie B e A2 Femminile Cestistica Latina (1985-1986): Capo Allenatore Serie A2 Femminile

(1985-1986): Capo Allenatore Serie A2 Femminile Basket Formia (1995-1997): Nazionali/M Juniores a Borgo Val di Taro (PR)

(1995-1997): Nazionali/M Juniores a Borgo Val di Taro (PR) Basket Formia (1995-1996): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschile

(1995-1996): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschile Basket Serapo (1997-1998): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschil

(1997-1998): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschil Baskt Itri (1999-2000): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschile

Risultati conseguiti dai propri atleti