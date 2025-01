In bici con 35 grammi di cocaina e contanti, cerca di aggredire i poliziotti

I poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina, avendo rilevato una situazione degna di approfondimento nei confronti di un uomo già noto agli archivi delle autorità, nel pomeriggio di venerdì hanno avviato un’attività di osservazione e pedinamento dello stesso, solito muoversi a bordo di una bicicletta elettrica.

L’uomo, insospettitosi, ha improvvisamente percorso una strada in senso contrario, verosimilmente allo scopo di far perdere le proprie tracce, ma la sua manovra è stata vanificata dalla presenza di altri operatori di polizia che lo hanno bloccato.





A seguito del controllo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 35 grammi di cocaina e 1.110 euro in contanti. Alle contestazioni degli agenti il fermato ha reagito in malo modo, inveendo contro gli operanti e tentando di aggredirli. Alla luce delle condotte descritte, il ciclista è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di sabato è comparso davanti al Tribunale di Latina per l’udienza di convalida, all’esito della quale è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.