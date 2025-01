Casa e capannone abusivi a San Felice Circeo, cantieri sequestrati

Nei giorni scorsi, a seguito di verifiche in materia di controllo dell’attività edilizia, militari del Nipaaf del gruppo carabinieri forestale di Latina hanno sequestrato due cantieri nel comune di San Felice Circeo.

Si trovavano in un’area antistante la strada pubblica via Duca d’Aosta e riguardavano la realizzazione, in assenza di titoli edificatori, di due strutture edilizie in cemento armato, aventi destinazione d’uso residenziale e non residenziale (civile abitazione e capannone e/o deposito).





In particolare, i due manufatti, rispettivamente delle dimensioni di circa 96 metri quadrati (la villetta) e circa 110 metri quadrati (il capannone e/o deposito), sono risultati realizzati in assenza di permesso a costruire rilasciato dal Comune di San Felice Circeo e del nullaosta rilasciato dal Genio civile in relazione alle opere in cemento armato e in zona sismica, come quella in esame.

I militari hanno dunque proceduto al sequestro preventivo di entrambi i cantieri edilizi, tuttora aperti, atteso che le predette opere non risultano ultimate, deferendo all’autorità giudiziaria i rispettivi proprietari, nonché i committenti e gli esecutori materiali.