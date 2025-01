CAMILLA PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “UN ATTIMO PER NOI DUE”

La giovane cantautrice torna con un brano intenso e carico di emozioni

Esce oggi “Un attimo per noi due”, il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, distribuito da ADA Warner e prodotto dall’etichetta Isola degli Artisti. Questo brano segna un nuovo capitolo per la giovane cantautrice, che con la sua voce inconfondibile e la capacità di raccontare emozioni universali si sta facendo strada nel panorama musicale italiano e internazionale.

“Un attimo per noi due” racconta l’incontro tra due anime e la nascita di un amore profondo ma fragile. Attraverso immagini evocative e un testo sincero, Camilla esplora la vulnerabilità e la lotta interiore di chi desidera amare, ma è frenato dalle proprie insicurezze. Il brano è un invito a superare la paura e a vivere pienamente l’amore, trasformandolo in un momento unico e autentico.

Camilla si distingue per il suo stile camaleontico, che intreccia radici musicali internazionali degli anni ’60 e ’70 con suoni contemporanei, creando un’identità musicale unica.





