Incendio notturno a Cisterna, in fiamme tre furgoni

Durante la notte tra il 15 e 16 gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono stati allertati per un incendio nel territorio di Cisterna di Latina.

La squadra del distaccamento di Aprilia è intervenuta in Via Appia Nord, dove un rogo stava coinvolgendo tre furgoni all’interno di un’area privata.





Le fiamme sono state contenute anche grazie all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti ad impedire l’ulteriore propagazione.

Gli stessi Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri, hanno proceduto ai rilievi per tentare di ricostruire le cause che hanno portato alle fiamme. Fortunatamente, non sono state registrate persone coinvolte.