Cusani entra nella Lega, è il 500esimo sindaco del carroccio

La notizia era nell’aria da qualche tempo, venerdì mattina nell’evento presso l’auditorium comunale dell’ex Chiesa Sanctae Mariae de Sperlonche, si sono riuniti gli stati generali della Lega pontina per il passaggio ufficiale dell’attuale sindaco di Sperlonga Armando Cusani nel partito di Matteo Salvini.

“È un regalo che ci siamo fatti” ha commentato l’esponente del governo Meloni e massima espressione della Lega in terra pontina Claudio Durigon. Proprio il sottosegretario dell’esecutivo nazionale ha ricordato come questo ingresso del già presidente della provincia di Latina rappresenta un numero importante per la Lega: ovvero il 500esimo sindaco del partito.





“Mi sono convinto pensando che possiamo fare qualcosa in più, per la nostra Regione e la nostra Provincia” queste le prime parole di Armando Cusani da esponente della Lega.

Proprio Cusani che era stato uno dei massimi esponenti di Forza Italia negli anni d’oro degli azzurri a livello locale, poi era rimasto sempre abbastanza lontano dagli ambienti di partito, dialogando sempre nell’emisfero di centrodestra ma più in contatto con altri sindaci e consiglieri di area che come militante di un partito nazionale.