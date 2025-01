Aggressione in centro, 4 indiani denunciati dai carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno denunciato quattro cittadini di nazionalità indiana per aggressione nei confronti di un loro connazionale. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, quando i militari sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, un 43enne residente in zona, che era stato aggredito nei pressi della propria dimora.

I quattro aggressori, alcuni dei quali già noti alle Forze di Polizia, sono stati denunciati a piede libero per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. Uno di loro è risultato irregolare sul territorio nazionale, e sono stati avviati i contatti con la Questura di Latina per regolarizzare la sua posizione.





La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso, riportando lesioni guaribili in 20 giorni. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per identificare eventuali ulteriori responsabili.