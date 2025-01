A bordo di un’auto rubata, denunciato per ricettazione

L’operazione si è svolta al termine di mirati servizi preventivi predisposti dal Comando Compagnia di Formia a seguito dei recenti episodi di furti in abitazione nella zona.

I Carabinieri hanno individuato un’autovettura sospetta e, durante il controllo, hanno scoperto che il veicolo era oggetto di furto, avvenuto il 27 dicembre e denunciato dal proprietario residente nel sud pontino. Le targhe applicate al veicolo risultavano appartenere ad un altro mezzo.





L’uomo trovato alla guida, già noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi giudiziari, è stato denunciato per ricettazione. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro sia l’autovettura che le targhe coinvolte. Inoltre, l’uomo è stato segnalato all’Autorità competente per l’emissione della misura preventiva del foglio di via obbligatorio.