Furti in città, scattano tre arresti a Latina

In una brillante operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini italiani, due dei quali di 32 anni e uno di 29, gravemente indiziati di aver commesso quindici furti aggravati in concorso.

Gli indagati sono accusati di aver perpetrato una serie di furti in strutture ricettive ed esercizi commerciali di Latina tra agosto e dicembre dello scorso anno. Grazie alle denunce delle vittime e accurati riscontri investigativi, inclusi filmati di videosorveglianza e testimonianze, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire le dinamiche dei crimini e identificare i colpevoli.





I ladri, approfittando dell’assenza o distrazione dei proprietari, avrebbero asportato denaro, valori, carte di pagamento, zaini e borse da bar, ristoranti, alberghi, musei, supermercati e centri commerciali, senza risparmiare neanche abitazioni e armadietti di palestre e ospedali. In un caso, sono riusciti perfino a rubare un’autovettura dopo aver prelevato le chiavi da un armadietto chiuso e occupare abusivamente un garage.

A seguito della complessa attività di indagine, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre indagati. Due di loro erano già sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.