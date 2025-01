Controlli contro l’immigrazione irregolare, 4 espulsioni

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato della Questura di Latina ha portato avanti un’operazione mirata al contrasto dell’immigrazione irregolare e dell’illecita permanenza sul territorio nazionale. Quattro cittadini stranieri, irregolari sul territorio, sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione, con due di essi trasportati presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma.

I cittadini espulsi includono due indiani, un liberiano e un egiziano, tutti privi di titolo valido per permanere in Italia. Due di questi individui avevano precedenti penali e di polizia.





In particolare, un giovane egiziano nato nel 2003, fermato durante un controllo della pattuglia della squadra volante, aveva una denuncia per rapina aggravata a Latina del 9 gennaio e un’altra per furto aggravato nel 2019. Un cittadino indiano, classe 1980, aveva una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, e risultava indagato per aver causato un incidente in stato di ebbrezza.

Considerata la pericolosità sociale dei due individui, sono state attivate le procedure di trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio, per procedere successivamente al loro effettivo rimpatrio nei paesi di origine.