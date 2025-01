Denuncia una rapina al suo bar, ma era una tentata truffa

La scorsa settimana i carabinieri della Stazione di Terracina hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 41 anni del posto e titolare di un bar del centro, accusato di simulazione di reato e tentata truffa aggravata.

Nello specifico, lo scorso 10 dicembre l’indagato aveva denunciato di essere stato rapinato. Secondo il suo racconto, subito dopo l’apertura dell’esercizio commerciale era stato avvicinato e minacciato da due individui. Banditi armati di pistola e con volto coperto da dei passamontagna, che si erano impossessati dell’incasso della settimana precedente, indicato in circa 5mila euro, per poi allontanarsi in sella a due bici elettriche, facendo perdere le loro tracce.





Ma era tutto inventato. “Le indagini svolte dai carabinieri a seguito della denuncia, attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere installate nell’area di interesse, hanno sconfessato i fatti denunciati dall’indagato”, spiega il Comando provinciale dell’Arma. “Attraverso ulteriori accertamenti svolti dai militari, è emerso come l’uomo avesse adottato tale stratagemma per ottenere un risarcimento da due gestori finanziari pubblici”.