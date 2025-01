Un evento a Fondi per il “Giubileo della Speranza”

Quest’anno la festa della Conversione di san Paolo, si inserisce nel contesto del “Giubileo della Speranza”, tempo favorevole in cui interrogarsi sul senso più profondo della conversione, che come suggerisce papa Francesco nell’ultimo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, in risposta alle grandi ingiustizie e diseguaglianze nel mondo, corrisponde a un cambiamento di mentalità in cui riscoprirci tutti necessari, bisognosi e “debitori gli uni degli altri”.

Tale invito, insieme al recente e forte gesto con cui il Santo Padre per la prima volta ha aperto anche una Porta Santa in un penitenziario, ci ha ricordato e fatto riflettere sull’esistenza di una giustizia che non cerca vendetta ma riparazione; che non divide, ma unisce; che non punisce ma trasforma, che riconosce la dignità di ogni persona e apre tutti alla speranza.





La parrocchia di San Paolo Apostolo di Fondi, dunque, propone un’occasione di incontro sul tema: “La speranza che trasforma”, invitando per una tavola rotonda alcuni testimoni di “storie di riconciliazione”.

L’incontro si svolgerà venerdì 24 gennaio alle ore 19.15 presso la Sala multimediale Dan Danino di Sarra a Fondi.

Interverranno: la dottoressa Nadia Cersosimo, già direttrice del carcere di Rebibbia; padre Vittorio Trani, cappellano presso il carcere Regina Cœli; suor Federica Casaburi, domenicana, in servizio presso il carcere femminile di Rebibbia; Mirna ed Emilio Cecconi, genitori di Camilla, vittima di investimento stradale.