Coordinamento contro gli incendi boschivi, sabato l’evento

Da mesi è stato costituito un Coordinamento Intercomunale che si riunisce regolarmente per promuovere un reale impegno di tutte le comunità locali contro il devastante fenomeno degli incendi boschivi. Sabato 18 gennaio alle ore 9:30 si terrà un incontro pubblico presso la Sala Lizzani a Fondi. L’incontro sarà moderato dal giornalista Simone Nardone. Interverranno gli esperti dell’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: Dott. Emiliano Agrillo, Responsabile Sezione Dati Pianificazione e Sviluppo del Centro Operativo Sorveglianza Ambientale, Dott. Roberto Inghilesi, Responsabile Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale, che terranno una presentazione sugli ecosistemi terrestri e sugli incendi boschivi in Italia e nel Lazio dal 2019 ad oggi.

Il Coordinamento presenterà i punti salienti del documento redatto e darà il via a un dibattito con rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e della politica, cittadini attivamente coinvolti. Tale documento ha riscontrato un’ampia adesione ed è volto a individuare, in collaborazione con le Istituzioni, soluzioni efficaci per arginare il fenomeno degli incendi boschivi per i quali la nostra provincia si colloca, purtroppo, tra i territori più colpiti a livello nazionale.





Al link https://inbosco.weebly.com/ si può visionare il documento completo e sottoscriverlo. All’incontro pubblico sono stati invitati a partecipare e a intervenire i sindaci e i consigli comunali del comune di Campodimele, Fondi, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Terracina, il Prefetto della Provincia di Latina, l’ Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, il Presidente della Provincia di Latina, i Presidenti e i Direttori del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci, del Parco Regionale Riviera di Ulisse, il comando provinciale dei Carabinieri Forestali, la Protezione Civile Provinciale, il Centro Funzionale Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile e Nue 112, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le comunità montane, l’Arsial, l’ATC/LT2. Si ringrazia il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per la sala Lizzani. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Il Coordinamento Intercomunale incendi boschivi

Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio”APS (Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Itri, Sperlonga, Campodimele); Circolo Legambiente Terracina Pisco Montano; WWF Litorale Laziale; Presidio Libera Sud Pontino “Don Cesare Boschin”; Onorato II Caetani APS; Svalvolati Into The Wild Terracina; Fareverde Terracina; Sezione Castrum Monticelli Wilderness (Monte San Biagio); Associazione Storico Culturale Monti Ausoni; APS Le Colline di ​Santo Stefano; Sezione ANPI di Fondi “Pietro Ingrao”; ASD Cicloamatori (Fondi); Plastic Free Fondi; Fareverde Fondi; Associazione Lazio Nuovo ETS; amministratori, consiglieri comunali del territorio e cittadini. L’elenco aggiornato è consultabile al link https://inbosco.weebly.com/adesioni.html