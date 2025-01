Affittano un casa che non esiste, denunciati in due

I carabinieri di Cisterna di Latina, hanno denunciato a piede libero due uomini, rispettivamente di 61 e 58 anni, per il reato di truffa in concorso. Il 61enne, residente in Umbria, è già noto alle forze dell’ordine, mentre il 58enne risiede a Roma.

L’indagine è scaturita dalla querela presentata da una donna di 36 anni, residente a Cisterna di Latina. Gli indagati, secondo quanto accertato dai Carabinieri, avevano raggirato la vittima convincendola a versare una caparra di 525 euro su un conto corrente intestato al 61enne, come anticipo per l’affitto di un appartamento pubblicizzato online. Solo in seguito la donna ha scoperto che l’appartamento non esisteva.