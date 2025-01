Una 18enne si spaccia per il figlio, donna di Latina truffata: scatta la denuncia

Nel corso della mattinata di sabato, a conclusione di attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Sezze hanno deferito, in stato di libertà, una 18enne residente in Campania, accusata del reato di truffa.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da una 61enne di Latina, i carabinieri hanno avviato un’indagine che ha permesso di identificare la giovane.





In particolare, l’indagata, con la complicità di un’altra persona di sesso maschile, tuttora in corso di identificazione, ha raggirato la vittima spacciandosi per suo figlio, ottenendo così l’accredito sulla sua carta prepagata della somma di 600 euro con il pretesto dell’acquisto di un telefono cellulare, ovviamente mai eseguito.