Prima danneggia il McDonald’s, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Gli agenti della Questura di Latina sono intervenuti presso il McDonald’s di via Romagnoli, dove era stata segnalata una persona che, senza alcun motivo, aveva gravemente danneggiato gli interni di quell’attività commerciale. E’ accaduto venerdì sera.

I poliziotti della Volante, ricevuta la descrizione dell’autore dei fatti in argomento, lo hanno rintracciato nella vicina Via Giulio Cesare. Lo stesso, invitato a fermarsi, ha invece proferito frasi ingiuriose e minatorie all’indirizzo degli agenti, scagliandosi violentemente contro di loro.





Non senza difficoltà l’uomo è stato bloccato e posto in sicurezza, ma anche all’interno della vettura di servizio ha proseguito nei suoi comportamenti aggressivi, colpendo il divisorio in plexiglass e scalciando gli agenti, i quali per contenere il suo impeto hanno dovuto faticare non poco, riportando lesioni personali.

L’autore dei fatti in argomento è stato arrestato per oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed è stato condotto sabato innanzi al Tribunale di Latina, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.