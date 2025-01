Condanna definitiva mai scontata dal 2013, rintracciato dopo anni e arrestato

Giovedì la polizia di Latina ha tratto in arresto un 56enne tunisino, condannato in via definitiva ad espirare un residuo di pena di 5 mesi, condanna definitiva dall’anno 2013 e mai scontata in quanto il soggetto si era reso irreperibile.

In particolare i poliziotti della Squadra Volante hanno rintracciato l’uomo durante un intervento per una probabile occupazione abusiva di un terreno, segnalato da un cittadino che aveva allertato il 112.





Giunti sul posto hanno effettivamente trovato il 56enne, cittadino extracomunitario privo di documenti. L’uomo, che inizialmente aveva dichiarato delle generalità incomplete e che pertanto non aveva fatto emergere elementi negativi, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura ai fini dell’identificazione completa e le attività espletate attraverso il fotosegnalamento hanno fatto emergere che a suo carico vi era appunto un ordine di carcerazione emesso in seguito a una condanna definitiva inflittagli dal Tribunale di Latina nell’anno 2013 per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Terminati gli accertamenti e le procedure di rito, lo straniero è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere di Latina, dove dovrà scontare il residuo della pena.