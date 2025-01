Incidente mortale sulla Flacca, sabato a Fiumicino l’addio a Colacicco

L’addio al 44enne Filippo Cristian Colacicco, deceduto nel pomeriggio di lunedì nell’incidente sulla Flacca che ha visto feriti la moglie incinta e i due figli, poi diventati tre dopo un parto cesareo, si terrà sabato a Fiumicino. La salma dell’agente della polizia municipale, in servizio fino al 31 dicembre presso il Comando di Ladispoli, partirà alle 11 dal cimitero comunale di Fondi con la collaborazione delle onoranze funebri Sant’Anna, per essere accompagnata dalla ditta Funeral Torrimpietra fino alla chiesa in cui alle 15 saranno celebrate le esequie, quella della parrocchia di Santa Maria Stella Maris.

La moglie di Colacicco, Veronica Cristofaro, 42 anni, resta ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale Dono Svizzero di Formia, dove era stata posta in coma farmacologico per permettere la nascita della piccola Gioia, poi trasferita al Goretti di Latina, dove rimane in rianimazione neonatale. La bimba sta bene e le sue condizioni sono stabili, mentre la madre resta in condizioni preoccupanti, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due bambini coinvolti nel terribile incidente che ha distrutto la famiglia, Lara, di sette anni, e Flavio di due, sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni e momentaneamente affidati a nonni e zii.