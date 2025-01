Corale Polifonica Lenola-Fondi: musica, tradizioni ed emozioni

Il periodo natalizio è stato un’occasione speciale per la Corale Polifonica Lenola-Fondi, che ha dato vita a una serie di eventi musicali che hanno toccato il cuore di molte comunità. Questi concerti, che hanno attraversato diverse località, sono stati un tributo alla musica corale e alla tradizione, e hanno visto la partecipazione di cori e gruppi provenienti da tutta la regione, uniti nella celebrazione del Natale.

Il 7 dicembre, il Concerto dell’Immacolata, tenuto nella suggestiva cornice del Santuario Maria Santissima della Civita, ha incantato gli spettatori con una performance carica di spiritualità e intensità. L’evento ha avuto un grande significato simbolico, unendo la comunità in un momento di riflessione e devozione per rendere omaggio alla festa dell’Immacolata Concezione.





La Sagra dei Corneglie, tradizione storica che festeggia le tipiche prelibatezze locali della comunità di Coreno Ausonio, ha dato il via, l’8 dicembre, alle celebrazioni natalizie, con un’atmosfera vivace e un afflusso di pubblico entusiasta: preludio perfetto a un periodo ricco di appuntamenti, che ha visto la musica come protagonista.

Il 21 dicembre, l’Auditorium Sergio Preti di Fondi è stato il palcoscenico della rassegna corale “Cantando intorno al presepe”. L’evento, alla sua ottava edizione, ha visto la partecipazione della Corale San Pietro Apostolo Cassino e del Gruppo Corale Vallecorsa, che, con passione e dedizione, hanno intonato brani che evocavano l’incanto del Natale. La musica ha accompagnato il pubblico in un viaggio sonoro tra le tradizioni natalizie, creando un’atmosfera di intima riflessione e di gioia collettiva. I coristi, con impegno e maestria, hanno trasmesso la bellezza del Natale attraverso le loro voci, regalando un’esperienza musicale che ha lasciato un segno nei cuori degli spettatori.

Domenica 22 dicembre è stato il turno di Colle San Magno, dove nella suggestiva Chiesa di San Magno Vescovo e Martire, si è svolto il “Concerto di Natale”. Ospitati dall’associazione ASP Il Borgo, la Corale ha offerto una performance che ha unito la spiritualità del luogo con la magia della musica. Il concerto è stato un inno alla pace e alla serenità del Natale. Ogni nota eseguita dai coristi è stata un omaggio alla tradizione cristiana, ma anche alla forza della musica come veicolo di emozioni universali.

Infine, il 5 gennaio, “Aspettando l’Epifania”, un finale indimenticabile a Lenola: la Corale ha concluso il suo percorso natalizio con un altro imperdibile appuntamento nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore. L’evento ha visto la partecipazione nuovamente della Corale San Pietro Apostolo Cassino ma anche del The Sweet Sound Gospel Choir di Terracina. Tradizioni natalizie unite a un’esplosione di energia e spiritualità hanno regalato al pubblico numeroso un’esperienza musicale ricca e variegata. La sinergia tra i tre gruppi, con il loro repertorio eterogeneo, ha catturato l’attenzione del pubblico, che ha apprezzato la passione dei coristi e la loro capacità di trasmettere emozioni attraverso ogni brano.

E l’Epifania tutte le feste porta via! In questo giorno speciale i coristi di Lenola e Fondi hanno avuto l’onore di animare la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo monsignor Luigi Vari presso il Santuario Madonna della Civita, in occasione dell’apertura solenne dell’anno giubilare. Un momento di fede e comunità, impreziosito dalla concessione dell’indulgenza plenaria per tutti i fedeli presenti.

“Il filo conduttore di questi eventi è stato, senza dubbio, la dedizione dei coristi, quel quid che va oltre la musica”, spiegano dalla Corale. “Ogni concerto ha rappresentato non solo un’occasione di intrattenimento, ma anche un atto di impegno e devozione, frutto di settimane di preparazione. La loro capacità di unire le voci per trasmettere messaggi di speranza, amore e fraternità è stata la vera protagonista di queste manifestazioni, rendendo i tre eventi momenti speciali e dimostrando che la musica è un linguaggio universale in grado di superare ogni barriera e di unire le persone. Ogni esibizione ha lasciato un’impronta duratura nei cuori di chi ha assistito, creando un legame profondo con la tradizione natalizia e con la comunità”.

“In questo periodo di festa, la Corale Polifonica Lenola-Fondi ha dimostrato che la musica è molto più di un semplice spettacolo: è un mezzo per trasmettere emozioni, per celebrare la vita e, soprattutto, per mantenere viva una tradizione che unisce generazioni e territori. Un finale natalizio che, sicuramente, rimarrà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di parteciparvi”.

“Un ringraziamento particolare va ai maestri delle corali perché senza la loro passione, pazienza, bravura, abnegazione non potremmo mai vivere emozioni così forti e coinvolgenti”.