Bracciante morto dopo l’abbandono, giudizio immediato per l’imprenditore accusato di omicidio

L’imprenditore di Latina Antonello Lovato sarà processato per omicidio volontario con giudizio immediato davanti alla Corte d’Assise del Tribunale del capoluogo pontino. L’udienza è stata fissata per il primo aprile.

Secondo le ricostruzioni Lovato è responsabile della morte del 31enne Satnam Singh, bracciante indiano che lo scorso 17 giugno era stato abbandonato in strada con un braccio amputato dopo un incidente nell’azienda agricola dell’indagato, morendo in seguito in ospedale. Fosse stato soccorso subito, si sarebbe potuto salvare.





Intanto, il Comune di Latina si fa avanti. Il sindaco Matilde Celentano ha chiesto all’avvocatura dell’ente di predisporre ogni atto utile, e relativa proposta di delibera, per la costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale al processo davanti alla Corte d’Assise.

“Continua l’impegno dell’amministrazione nella garanzia dei diritti dei lavoratori stranieri nel territorio. La costituzione di parte civile è un atto dovuto nei confronti di chi è rimasto vittima di un indegno sfruttamento lavorativo, in spregio ai diritti umani, e nei confronti dell’imprenditoria locale che con onestà rappresenta l’eccellenza del territorio”, ha aggiunto il sindaco.