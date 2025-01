Nuovo dirigente per la Polizia di Gaeta: ecco Pittiglio

Si è insediato questa mattina il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, si tratta del Commissario Capo della Polizia di Stato dottor Crescenzo Pittiglio.

Il Dottor Pittiglio si insedia dopo un anno di vacanza presso l’Ufficio di Polizia dove, a seguito del trasferimento del Vice Questore Pota, la dirigenza era stata affidata temporaneamente al Dirigente del Commissariato di P.S. di Formia.





Nato a Roma il 31.01.1967 il dottor Pittiglio ha prestato servizio fino a ieri al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino.

Laureato in Giurisprudenza ed in possesso di un Master con Lode in “ Selezione, Sviluppo e Innovazione nella Gestione delle Risorse Umane “entrambi conseguiti presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è entrato nelle fila della Polizia di Stato nel 1986 per effettuare il servizio militare di leva e dopo anni di servizio nei ruoli e concorsi interni superati, dal mese di marzo 2024 riveste la qualifica di Commissario Capo.

Durante la sua carriera in Polizia ha prestato servizio all’Istituto per Ispettori di Nettuno, alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Frosinone e successivamente al Commissariato di P.S. di Cassino da cui proviene.

Durante la carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti premiali dal Capo della Polizia e nel 2018 è stato insignito prima dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana poi quella di Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ha ricevuto inoltre un attestato di Benemerenza per aver preso parte alle operazioni di soccorso durante il terremoto di L’Aquila.

Nel mese di maggio 2024 il Capo della Polizia di Polonia ha conferito al Funzionario una Medaglia di Bronzo al merito, per servizi prestati in occasione di manifestazioni organizzate dalla Repubblica di Polonia presso il Cimitero Polacco di Montecassino.

La notevole l’esperienza professionale maturata negli anni, accompagnata anche dalla formazione continua, consentirà al nuovo dirigente di assolvere al meglio le prestigiose funzioni attribuitele dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Questa mattina in Questura l’incontro con il Questore Vinci e con gli altri colleghi funzionari che hanno fatto i migliori auguri al Dirigente per il nuovo incarico.