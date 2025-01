Minaccia di lanciarsi nel vuoto a Latina, salvato dopo ore di trattativa

Ieri mattina, poco prima delle 9, i Carabinieri della Stazione di Latina sono intervenuti in Corso Matteotti, all’altezza dell’incrocio con Via Legnano, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112 N.U.E. Un uomo, seduto sul cornicione di un palazzo, manifestava chiari intenti nel volersi lasciare cadere nel vuoto.

Sul posto, i Carabinieri hanno effettuato una valutazione preliminare e richiesto l’intervento di personale specializzato. In breve tempo, il dispositivo è stato potenziato con l’arrivo di personale della Compagnia Carabinieri di Latina e della Stazione capoluogo, guidati dai rispettivi Comandanti. È intervenuto anche il Comandante del Reparto Operativo, in qualità di incident commander, insieme al team di negoziatori del Comando Provinciale Carabinieri di Latina. La negoziazione, inizialmente avviata dal personale della Stazione di Latina e della Polizia Ferroviaria di Formia, è stata proseguita dai negoziatori specializzati.





Dopo circa dieci ore di trattative, i negoziatori, operando in piena sicurezza e con il prezioso contributo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina, sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, un 53enne, convincendolo a desistere dal suo gesto.

Successivamente, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Latina per i controlli del caso, accompagnato dal personale del 118 presente sul posto per tutta la durata dell’intervento.