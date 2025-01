“Bici in Comune”, il Pd chiama in causa il Comune di Formia

Il Partito Democratico di Formia interviene in merito al bando “Bici in Comune” con cui stimola l’amministrazione comunale a presentare un progetto legato alla mobilità ciclabile che veda come protagonista il parco De Curtis.

LA NOTA DEL PD





Invitiamo l’Amministrazione comunale a partecipare al bando “Bici in Comune”, promosso dall’ANCI con il supporto del Dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute S.p.A.

Si tratta di un’occasione unica per accedere a finanziamenti destinati alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. La scadenza dell’avviso pubblico è imminente e chiediamo che il Comune presenti un progetto ambizioso che coinvolga il Parco De Curtis, recentemente tornato nella piena disponibilità del Comune.

Il Parco De Curtis, per la sua posizione strategica nel cuore del quartiere di Gianola, può diventare un punto di riferimento per l’intera città.

Come Partito Democratico di Formia crediamo che il parco debba essere valorizzato maggiormente diventando uno spazio fruibile tutto l’anno: un luogo di aggregazione per famiglie e giovani, un centro per lo sport all’aperto e un’area viva e partecipata.

La partecipazione al bando potrebbe rappresentare il primo passo per una profonda rigenerazione di questo luogo, dotandolo di infrastrutture moderne e sostenibili. Può essere l’occasione per sviluppare un tracciato ciclabile all’interno del Parco De Curtis che potrebbe connettersi in futuro alla pista ciclopedonale del Lungomare Città di Ferrara, creando una rete integrata che colleghi il quartiere Gianola al resto della città.

Oltre alle infrastrutture, con questo bando si potrebbero finanziare, all’interno di questa area, eventi dedicati alla mobilità sostenibile e allo sport, come manifestazioni ciclistiche, corsi di educazione alla mobilità per bambini e famiglie e altre attività che stimolino la socialità e la partecipazione.

Immaginiamo il Parco De Curtis come un laboratorio per una città maggiormente vivibile da estendere ad altri luoghi della città. È necessario però inserire iniziative come queste all’interno di una pianificazione generale della viabilità e della mobilità, per evitare interventi frammentati e assicurare un miglioramento complessivo della qualità della vita del quartiere. Formia deve affrontare il problema del traffico attraverso soluzioni innovative che riducano la congestione e promuovano alternative sostenibili.

Per noi, il Parco De Curtis rappresenta una risorsa straordinaria che, adeguatamente valorizzata, può diventare il simbolo di una Formia più sostenibile, moderna e vivibile. La partecipazione al bando “Bici in Comune” non è solo un’opportunità, ma potrebbe rappresentare un piccolo passo per iniziare a immaginare una città diversa. Tocca all’Amministrazione non perdere anche questa occasione.