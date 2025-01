Arrestato per spaccio e detenzione di munizioni

I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 24 anni, noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione, condotta nel pomeriggio del 7 gennaio, faceva parte di un servizio mirato di polizia giudiziaria volto a contrastare il traffico di stupefacenti.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 30 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e la somma di 1140 euro, presumibilmente proveniente dall’attività di spaccio. Il giovane è stato inoltre denunciato a piede libero per detenzione abusiva di munizioni, in quanto è stata trovata in suo possesso una cartuccia per pistola.





Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’analisi di laboratorio della sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.