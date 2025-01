Rimpasto in Giunta, ecco chi entra e chi esce

Entrano nell’esecutivo cittadino Rosa Falso e Ester Del Giudice al posto di Aida Viccaro e Anna Ianniello.

Si tratta della decisione presa dal sindaco di Santi Cosma e Damiano Franco Taddeo.





Un rimpasto, seppur di piccole dimensioni che, secondo i ben informati, non è frutto di frizioni in maggioranza ma di un avvicendamento già previsto ad inizio mandato con cui il primo cittadino ha voluto aprire e condividere i ruoli apicali della macchina amministrativa da lui presieduta.

Rosa Falso è la nuova assessora ai Servizi Sociali, mentre Ester Del Giudice avrà competenze nei settori della Pubblica Istruzione e della Cultura.

Per Viccaro e Ianniello deleghe specifiche in qualità di consigliere comunali di maggioranza, seppur non siederanno più in Giunta.