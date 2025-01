La “Lotteria Italia” premia Castelforte, venduto un biglietto da 20mila euro

L’unico biglietto fortunato dell’estrazione di quest’anno della “Lotteria Italia” è stato venduto a Castelforte, precisamente in una tabaccheria in via delle Terme.

Si tratta di un premio di quarta categoria del valore di 20 mila euro.





Non è detto che qualche cittadino pontino non abbia vinto acquistando un biglietto vincente fuori provincia.

Cosa certa è che tra quelli estratti solo quello di Castelforte è stato venduto all’interno di località che si trovano nel territorio pontino. Precisamente presso la tabaccheria Rio Grande.