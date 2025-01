“Fiabexit” continua a stupire: è stato il corto più premiato del 2024

Il cortometraggio Fiabexit, diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli, scritto da Ermete Labbadia e prodotto dal festival Inventa un Film (dove ha avuto la sua prima il 31 luglio 2024) e dall’Amministrazione Comunale di Lenola (Progetto PNRR – Lenola Domani – progetto IBEX) con 77 riconoscimenti e 91 comunicazioni di selezioni da festival di 30 nazioni diverse ottenuti nel 2024, è il cortometraggio italiano più premiato dell’anno, come attesta anche il portale Cinemaitaliano.

Tra i più importanti riconoscimenti ottenuti da Fiabexit il Premio Corto Fellini al 17° Amarcort Film Festival di Rimini, il premio per il Miglior cortometraggio italiano al 14° CortoDino Vesuvian Film Festival Dino De Laurentiis, il Best of The Fest all’ 8° Feel The Reel International Film Festival di Glasgow, il Prize of the main Jury al V Tbilisi International Short Film Festival “Diogenes 2024” di Tbilisi (Georgia) – Odesa (Ukraine) – Tallinn (Estonia) –





17 i premi per la sceneggiatura e/o soggetto siglati da Ermete Labbadia tra cui il Best Script al Wine Dark Short Film Festival di Londra, manifestazione cinematografica interamente dedicata alla salute mentale e alla neurodiversità, 6 i premi per la miglior fotografia (Daniele Trani) tra cui quelli al 42° Vesuvius International Film Awards (VIFA) – Giugliano in Campania e al 5° Kobani International Film Festival – Gelsenkirchen – Germany.

4 i premi per la miglior regia realizzata da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli tra cui la Miglior Regia Premio Mario Monicelli all’ 8° N.I.F.F Noto International Film Festival.

3 i riconoscimenti ottenuti da Samantha Giova (2 per la scenografia e 1 per i costumi)

Diversi i riconoscimenti per gli attori: 3 ottenuti da Alessandra Masi, 2 da Nicola Trambusti, 1 da Giuseppe Pestillo e 1 da Marco Marchese.

2 i riconoscimenti per la produzione, 1 per il montaggio (Lorenzo Giovenga) 1 per il makeup (Cecilia Ceccarelli, Marianna Mocellin) e il Best Lighting (Marco Carnevale, Andrea Romagnoli).