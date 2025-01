Ripulisce un distributore automatico al Mof, arrestato. In casa anche munizioni

Nella mattinata di martedì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 46 anni del posto e già noto alle forze di polizia: è accusato di un furto aggravato avvenuto al Mof nella stessa mattinata. Contestualmente, l’indagato è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di munizionamento per armi comuni da sparo e porto di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112, i militari del comandante Alessandro Ragni sono intervenuti all’interno del mercato ortofrutticolo perché poco prima un agente della società di vigilanza privata in servizio presso il “Gigante verde” di viale Piemonte, durante un controllo interno, aveva rilevato il danneggiamento della serranda di un box, nonché del distributore di bevande collocato al suo interno. Non solo, però: nel box il vigilante ha riscontrato anche la presenza del 46enne poi arrestato, che alla sua vista si è dato a una precipitosa fuga scavalcando la recinzione perimetrale del Mof.





Dopo aver sentito la guardia giurata e aver raccolto informazioni utili, i carabinieri hanno dunque avviato le ricerche del fuggitivo, individuandolo a strettissimo giro all’esterno dell’area mercato, in sella alla sua bicicletta elettrica.

I militari dell’Arma lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo nella sua disponibilità circa 217 euro in monete, oltre a vari arnesi da scasso. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo, rinvenendo tre proiettili calibro 9×19 e due cartucce per fucili da caccia, munizionamento detenuto illegalmente.

Gli arnesi da scasso e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Espletate le formalità di rito, il 46enne finito in manette è stato tradotto presso il proprio domicilio, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida con rito direttissimo che si terrà nella mattinata di mercoledì.