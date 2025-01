Latina, tentata rapina a un gruppo di giovani: arrestato

Nella tarda serata di domenica la polizia di Stato di Latina, ha tratto in arresto un cittadino tunisino, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di una tentata rapina avvenuta in pieno centro, ai danni di un gruppo di ragazzi.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che lo straniero, un senza fissa dimora, si sarebbe avvicinato ad un gruppo di ragazzi che stazionava nei pressi di piazza del Popolo ed avrebbe tentato di impossessarsi del cellulare di uno di loro.





La reazione del giovane e di una sua compagna lo avrebbero fatto desistere, e a quel punto lui avrebbe alzato il pugno e messo le mani in tasca come a voler recuperare qualcosa, gesto che ha fatto scappare il gruppo di giovani, nel frattempo in contatto con il 112 per allertare le pattuglie.

Giunti sul posto, i poliziotti delle volanti hanno trovato l’uomo in stato di agitazione, lo stesso avrebbe infatti tentato di sottrarsi al controllo rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità. Nella tasca dei pantaloni gli è stato inoltre trovato un rasoio con una lama da 6 centimetri.

Portato in Questura per gli accertamenti identificativi, anche a seguito della denuncia sporta nel frattempo dalle vittime, l’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e su disposizione del pubblico ministero associato alle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima, che si è tenuto nella tarda mattinata di lunedì. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.