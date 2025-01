La difesa nei casi di corruzione e concussione: il ruolo dell’avvocato penalista

Il diritto civile regola rapporti tra privati e un avvocato specializzato si dedica principalmente all’accusa; nel diritto penale, invece, vi è un’azione del professionista tesa a regolamentare e disciplinare eventuali sanzioni, anche piuttosto gravi, che andrebbero inflitte al proprio cliente: per tale motivo, il penalista è detto avvocato difensore.

Cosa sono i reati di corruzione e concussione

Accuse gravi come quelle di corruzione o di concussione richiedono perciò l’intervento di un buon avvocato penalista, che conosca bene le materie. Pur trattandosi in entrambi i casi di denaro chiesto o elargito indebitamente, a cambiare sono innanzitutto i soggetti.





Nel reato di concussione, chi fa la richiesta illecita è un esponente della Pubblica Amministrazione che, approfittando della posizione di vantaggio, obbliga o induce un cittadino a un pagamento; nella corruzione, al contrario, nella maggior parte dei casi sono coinvolte persone nella medesima posizione nella società o comunque in accordo sullo scambio.

Ovviamente, nella prima ipotesi le pene richieste possono risultare più severe rispetto alla seconda, anche perché in situazioni di concussione la parte richiedente risulta l’unica colpevole; in ambito di corruzione, la responsabilità, di frequente, viene suddivisa tra le parti in maniera pressoché equivalente.

Un avvocato penalista, dunque, deve conoscere a fondo entrambe le materie e tutte le leggi correlate, così da poter attuare una strategia di difesa efficace nel pieno rispetto delle normative vigenti e tenendo anche conto delle richieste dell’accusa.

Il ruolo dell’avvocato

In primo luogo, l’avvocato dovrà verificare con grande attenzione la fondatezza delle accuse, così da poter tutelare il suo cliente con piena consapevolezza. In questo senso, predisporre una buona indagine preliminare gli consente di avere il quadro chiaro e completo del caso, interrogando testimoni, studiando documentazioni e verificando ogni singola fonte.

Sarà sua cura prendere atto delle eventuali responsabilità dell’accusato, che si tratti di concussione o corruzione, agendo nel rispetto delle leggi e rassicurando soprattutto il soggetto qualora sia effettivamente innocente. Tuttavia, persino in caso di reale colpevolezza, il compito principale dell’avvocato penalista è di far applicare le leggi nella maniera più conveniente possibile per il proprio cliente.

Nell’eventualità in cui il giudice confermi l’effettiva innocenza a fine processo, poi, l’avvocato penalista può persino chiedere danni di tipo morale o esistenziale, laddove:

Per danno morale s’intende la ripercussione psicologica negativa subita dall’accusato.

negativa subita dall’accusato. Per danno esistenziale si indica invece un peggioramento della qualità della vita, dato da problemi sul lavoro, familiari e d’immagine, per fare alcuni esempi.

L’avvocato penalista può essere scelto liberamente dall’accusato o essere assegnato d’ufficio. La prima casistica riguarda un soggetto che chieda di sua spontanea volontà l’assistenza di un professionista in particolare, conoscendone capacità e parcella; nella seconda casistica, invece, l’avvocato viene assegnato per legge a chi non sia stato in grado di trovarne uno nei tempi prestabiliti e, in caso di necessità particolari, l’accusato potrà persino chiedere un patrocinio.

In entrambe le modalità, l’avvocato penalista andrà a verificare i capi d’accusa in maniera puntuale e approfondita, al fine di garantire la migliore difesa possibile.