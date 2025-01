Estorsione, palpeggiamenti e insulti alla ex compagna: 37enne arrestato

Nel corso della mattinata di domenica 5 gennaio, i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto un 37enne del posto, già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex compagna. L’uomo è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, poiché indagato per maltrattamenti in famiglia e estorsione.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta della richiesta di aggravamento proposta dagli stessi carabinieri di Aprilia, in quanto lo scorso 29 dicembre l’indagato aveva violato il divieto dell’avvicinamento alla ex compagna. Si era recato presso l’esercizio commerciale gestito dalla donna e, dopo aver preteso dalla ex una somma di denaro, secondo le ricostruzioni l’ha molestata, palpeggiandola e insultandola ripetutamente, per poi allontanarsi.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.