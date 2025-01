Zeppieri out agli Australian Open, sconfitto da Passaro

Il tennista originario di Latina Giulio Zeppieri è ripartito nella stagione sportiva 2025 dal primo torneo Slam della stagione: ovvero dagli Australian Open.

Purtroppo per lui, le cose, sportivamente parlando, non sono andate come aveva desiderato, considerando la sconfitta al turno delle qualificazioni nel derby italiano con Francesco Passaro.





Il match si è concluso con un 2-0 a favore di Passaro comunque combattuto, considerando i parziali di 6-3 7-6.

Solo qualche ora prima del match, Zeppieri aveva postato sui social un messaggio con tanto di foto che lasciavano sperare in un esito diverso, magari con l’ingresso nel tabellone dei migliori capitanato da un altro italiano: il numero uno al mondo Jannik Sinner, detentore del trofeo in carica.

IL POST DI ZEPPIERI SUI SOCIAL

“Sono felice di tornare in campo e di cominciare la stagione con le qualificazioni degli Australian Open. Sono stati mesi difficili, ma grazie al lavoro svolto alla Horizon Tennis Home con il mio team sono pronto per ripartire”.

La stagione sportiva 2025, iniziata sicuramente con l’amaro in bocca per il 23enne di Latina non deve comunque far disperare. La giovane età e il talento dello sportivo pontino possono ancora regalare grandi soddisfazioni a lui e alla sua terra natìa anche nell’anno in corso.