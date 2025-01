Deve scontare 7 anni per vari reati, arrestato

Lo scorso 4 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Campoverde hanno arrestato un uomo di 51 anni, residente ad Aprilia e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

L’uomo è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui falsità in scrittura, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, sostituzione di persona, contraffazione di sigilli pubblici e strumenti destinati a pubblica autenticazione, uso di tali sigilli contraffatti e ricettazione.





Secondo quanto reso noto dai militari, i reati sarebbero stati commessi nei territori di Latina, Anzio e Roma tra il 2014 e il 2019.