Viola il divieto di avvicinamento, arrestato

Nel corso della mattinata dello scorso 3 gennaio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto un uomo di 57 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione dell’ordine di revoca della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale sostituzione con la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta della richiesta di aggravamento proposta dai Carabinieri di Terracina, in quanto l’indagato lo scorso 19 dicembre aveva violato il divieto dell’avvicinamento alla moglie, recandosi presso l’abitazione della donna, insultandola ripetutamente, minacciando altresì il loro figlio, presente insieme alla madre, e cercando di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione, senza riuscirci, per poi allontanarsi.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.