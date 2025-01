Incidente con giallo nel capoluogo, coinvolte due auto

L’altra sera, un grave incidente stradale ha coinvolto due veicoli in via Massaro a Latina: una Fiat Panda e una Mercedes. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Latina della Sezione Radiomobile.

All’arrivo sul luogo dell’incidente, i militari hanno constatato che la Fiat Panda, su cui viaggiavano la conducente e due passeggeri, di cui uno minorenne, si era ribaltata dopo aver impattato contro il guardrail. La Mercedes coinvolta nell’incidente ha terminato la sua corsa contro la Fiat Panda e successivamente contro il guardrail.





Fortunatamente, gli occupanti della Panda hanno riportato solo lesioni lievi. Tuttavia, i Carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Infatti, il conducente della Mercedes avrebbe riferito ai carabinieri di aver ricevuto un messaggio di allarme per la rottura di un cristallo del proprio veicolo mentre questo era parcheggiato all’esterno di un locale. Avendo notato l’utilitaria della Fiat allontanarsi dal parcheggio avrebbe deciso di seguirla per capire se si era verificato o meno di un tentato furto, fino ad arrivare al momento dell’incidente. I Carabinieri proseguono con le indagini per capire la reale dinamica del sinistro e soprattutto se il tutto può essere avvenuto a seguito di un tentativo di furto dell’auto o meno.