Piscina aperta, ma solo per qualcuno. Scatta la diffida dell’opposizione

A Latina, i gruppi consiliari di opposizione hanno diffidato l’amministrazione comunale ad avviare una verifica su un eventuale utilizzo illecito della piscina scoperta di via dei Mille.

La segnalazione arriva da alcuni cittadini ed è stata raccolta dai consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032 che, con una nota inviata in data odierna agli assessori Nasti e Chiarato, ai dirigenti Vicaro e Pacifico e, per conoscenza, al sindaco Celentano, chiedono un intervento immediato, ciascuno per quanto di competenza, al fine di accertare se siano stati effettivamente utilizzati gli spazi acqua e da quali associazioni o società sportive.





“Secondo quanto ci è stato riferito – spiegano le forze di minoranza – la vasca open sarebbe stata utilizzata il 2 gennaio scorso, tra le 17.30 e le 19.30, orario in cui da PEF sono previsti corsi di nuoto; e ancora il pomeriggio successivo, tra le 15.00 e le 16.30, fascia oraria in cui da PEF non è prevista alcuna attività perché destinata alla manutenzione dell’impianto, così come comunicato dagli uffici in commissione”.

“Dispiace constatarlo, ma sembra che i nostri timori fossero fondati. Le preoccupazioni rispetto a una fruizione iniqua della struttura, espresse a gran voce nella commissione fiume del 13 dicembre, nella conferenza stampa successiva e poi in consiglio comunale, anche da alcune associazioni sportive del territorio, non erano campate in aria né strumentali. Il Comune intervenga subito per verificare eventuali illeciti connessi all’apertura dell’impianto e all’uso improprio degli spazi acqua, così come previsto dal contratto di gestione”.

“La piscina è un bene pubblico – ribadisce la minoranza – ed è tempo che sia gestita in un quadro di regole certe e trasparenti, a tutela dell’intera collettività”.