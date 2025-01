Formia Rifiuti Zero: “Nuovi mezzi per una città sempre più pulita ed efficiente”

“Formia Rifiuti Zero continua a investire nella modernizzazione della propria flotta di automezzi, confermando l’impegno verso un servizio di igiene urbana sempre più efficiente e sostenibile”, dice la società. L’azienda ha recentemente introdotto un nuovo compattatore semirimorchio da 48 metri cubi, progettato per ottimizzare il trasporto dei rifiuti, riducendo tempi e costi operativi. “Questo mezzo all’avanguardia permette di trasportare maggiori quantità di materiale in un’unica tratta, contribuendo a una gestione più razionale delle risorse e a una riduzione delle emissioni di CO2”.

“A rafforzare ulteriormente l’operatività arriva anche una nuovissima lava strade, un mezzo altamente tecnologico che contribuirà in maniera significativa al mantenimento della pulizia delle strade della città di Formia. Dotata di avanzati sistemi di lavaggio e risparmio idrico, questa attrezzatura garantirà standard di igiene più elevati, migliorando non solo l’aspetto estetico delle strade ma anche la salute pubblica”. “Questi investimenti rappresentano un passo concreto verso l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale, confermando la visione di Frz: un modello di gestione dei rifiuti moderno, responsabile e orientato al futuro. L’inserimento di nuovi mezzi tecnologicamente avanzati testimonia la volontà dell’azienda di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della comunità e del territorio”.

“Frz – conclude la società – continua così a essere un punto di riferimento per l’igiene urbana, con uno sguardo attento all’efficienza operativa, alla sostenibilità ambientale e alla cura del territorio. Ogni passo in avanti è un contributo concreto per una città più pulita, vivibile e proiettata verso un futuro sostenibile”.