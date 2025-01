VIDEO – Spari in piazza, allarme nel pieno centro di Fondi

A Fondi si indaga su dei presunti colpi di pistola esplosi in pieno centro. Un episodio che ha creato non poca apprensione ed avvenuto il primo giorno dell’anno in piazza Alcide De Gasperi, quella dell’anfiteatro.

Mercoledì sera un uomo ha estratto un oggetto che pareva una pistola a tutti gli effetti. Ha puntato la supposta arma da fuoco in aria, poi ha sparato almeno due colpi. Ad attorniarlo in quei momenti c’era un gruppetto di altri quattro uomini, a quanto pare stranieri. Parte dell’accaduto è stato immortalato in un brevissimo video girato tramite smartphone, poi arrivato anche al vaglio delle forze dell’ordine.





Vere o meno che fossero – non è escluso ad esempio l’utilizzo di una scacciacani – poco dopo l’allarme per le pistolettate sul posto si sono portati gli agenti del Commissariato locale, ma del gruppetto non c’era più traccia. Gli accertamenti sono in corso, tuttavia in assenza di ulteriori elementi si prospettano in salita.