Travolto in bici da un’auto, muore un 41enne: a Fondi è caccia al pirata

Investimento mortale, a Fondi. Si è registrato intorno alle 19 di venerdì lungo la provinciale per Sperlonga, in località Tre Ponti, in prossimità del centro comunale di raccolta rifiuti gestito dalla De Vizia Transfer.

A perdere la vita un 41enne indiano residente in città, che viaggiava in sella a una bicicletta elettrica: è stato travolto in maniera letale da una macchina che poi si è allontanata.





Sulle tracce dell’auto pirata ci sono gli agenti della polizia locale, che si sono occupati anche dei rilievi. Oltre ai soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sul posto hanno operato gli agenti del Commissariato, che hanno curato il servizio di viabilità. Per ore il tratto di provinciale che ha fatto da sfondo all’incidente è rimasto tagliato in due, con code e deviazioni.