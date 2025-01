Tari e Imu, a Latina accertamenti per oltre 42 milioni: “Tesoretto per il prossimo futuro”

Oltre 20mila sono gli atti di accertamento emessi dal Dipartimento Entrate del Comune di Latina, nel corso del 2024, per complessivi 42.293.000 euro. “Un’attività intensa – spiegano il sindaco Matilde Celentano e l’assessore al Bilancio Ada Nasti – che darà i suoi frutti nei prossimi esercizi finanziari, consentendo di alleviare il grado di rigidità del bilancio e garantendo maggiori servizi alla collettività”.

“Sin dal suo insediamento – afferma la prima cittadina – l’amministrazione comunale ha posto tra i suoi obiettivi principali la lotta all’evasione ed elusione delle entrate, consapevole del fatto che questa strada è l’unica perseguibile non soltanto per incrementare le entrate dell’ente e conseguentemente i servizi che possono essere erogati alla cittadinanza, ma anche perché rappresenta la risposta giusta alle esigenze di equità. Sono particolarmente soddisfatta del lavoro portato avanti in questo anno appena terminato e nei sei mesi del 2023. Ringrazio per questo l’assessore Nasti, il dirigente Quirino Volpe e il personale degli uffici che hanno raggiunto un obiettivo strategico e di più che adeguata performance, i cui benefici saranno a vantaggio dell’intera comunità, intercettando fasce sempre più ampie di bisogni a cui dare adeguata risposta”.





L’assessore Nasti, a pochi giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, fornisce i dati relativi all’attività accertativa posta in essere a completamento della relazione esposta durante la seduta di Consiglio comunale del 27 dicembre ultimo scorso.

“L’attività accertativa Imu, eseguita nel 2024, ha consentito – sottolinea l’assessore Nasti -l’emissione di circa 2.500 avvisi per un importo complessivo di oltre 14 milioni e 300mila euro, con un incremento di ben due milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella programmazione di bilancio per la stessa annualità. Un dato importantissimo che non può essere sottovalutato e che spiega le minori previsioni di gettito inserite nel bilancio di previsione 2025-2027 appena approvato. L’andamento decrescente delle previsioni di gettito relative all’attività accertativa non può rappresentare altro che una lettura positiva dell’attività svolta dal personale sotto la guida del dirigente Volpe”.

“Gli uffici – prosegue l’assessore Nasti – hanno emesso 17.641 atti di accertamento Tari, per un importo complessivo di quasi 28 milioni di euro, di cui 4.224 atti per omessa denuncia da parte dei contribuenti per complessivi 8 milioni di euro. Inoltre, sono state istruire 14.751 pratiche Tari, relative a rateizzazioni, autotutele, denuncia di inizio/cessazione e variazione di attività. A questi dati, aggiungo che l’ufficio ha istruito pratiche per le agevolazioni Tari per le utenze domestiche, concedendo bonus, per circa 470mila euro, in favore di 1.222 contribuenti in condizioni di disagio economico. Questa attività è stata resa possibile grazie all’intenso lavoro che ha interessato il personale dell’ufficio, occupato anche nel ricevimento settimanale del pubblico e per appuntamento con numeri da record, per oltre 6.600 contribuenti nel corso dell’anno 2024. Non va inoltre trascurato il risultato ottenuto con la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ordine dei commercialisti, che ha preso impulso grazie a questa amministrazione comunale , e con le associazioni dei consumatori”.

Evidenziando attività accertative per oltre 42 milioni di euro, l’assessore Nasti precisa che “è tuttavia necessario tener conto dei tempi fisiologici di recupero che possono variare dal pagamento immediato da parte degli utenti morosi ai tempi legati alle procedure di rateizzazione o di riscossione coattiva”.