Fondi, raid vandalici a colpi di fuochi d’artificio

Tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno, a Fondi si sono registrati diversi raid vandalici a colpi di fuochi d’artificio.

Particolarmente toccata l’area di viale Vittorio Emanuele III, nei pressi del castello: qualcuno ha piazzato un botto all’interno di uno dei cestini porta rifiuti, un secchione in metallo saltato in aria danneggiando anche quelli accanto.





Non gli unici danni, in quella zona: è stata danneggiata anche la caffetteria Savilli, la deflagrazione ha rotto delle fioriere e devastato il tendone, che per fortuna non ha preso fuoco.