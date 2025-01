Beni confiscati: il Comune concede in uso un immobile per fini sociali

Il Comune di Cisterna di Latina intende affidare in uso un immobile confiscato alla criminalità organizzata affinché venga utilizzato per una finalità sociale. E’ stato infatti pubblicato sull’albo pretorio l’avviso pubblico per la concessione in uso a titolo gratuito dell’immobile ubicato in via Val di Cece, località Sant’Ilario, che è composto da un’abitazione con un portico frontale al piano rialzato e alcuni locali di pertinenza al piano seminterrato. L’edificio si trova su un lotto di terreno recintato di circa 500 metri quadrati.

Possono avanzare richiesta di concessione in uso a titolo gratuito per finalità rigorosamente di carattere sociale comunità anche giovanili; enti e associazioni; organizzazioni di volontariato; cooperative sociali e comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti; associazioni di protezione ambientale. Ai fini dell’ammissibilità le proposte progettuali dovranno riguardare precisi ambìti di intervento quali l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva; lo sviluppo di attività culturali; la tutela e la valorizzazione del territorio. Saranno comunque valutate migliori le proposte progettuali che sviluppino attività per i giovani, per le persone in condizione di disagio sociale, a favore di ex detenuti o di richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o ancora persone affette da disabilità. La durata della concessione in uso a titolo gratuito verrà rilasciata per un periodo non inferiore a 6 anni e fino ad un massimo di 19 anni.





Le domande di partecipazione all’avviso pubblico dovranno pervenire al Comune di Cisterna di Latina entro e non oltre le ore 24 del 3 febbraio 2025.

“Questo avviso – sottolineano il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore al Welfare Stefania Krilic – è perfettamente in linea con la volontà del Comune di promuovere l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata che fanno parte del patrimonio dell’ente e non utilizzati per finalità istituzionale. In questo modo restituiremo nuova vita ad un bene sottratto alle organizzazioni criminali destinandolo a funzioni sociali a beneficio di tutta la comunità”.