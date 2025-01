Sequestro di materiale pirotecnico non a norma

I Carabinieri di Terracina, hanno denunciato a piede libero un uomo di 56 anni residente nel frusinate, per detenzione di materiale esplosivo.

Nello specifico, i militari a seguito di un controllo di un’automobile parcheggiata all’esterno di un centro commerciale sulla Pontina hanno rinvenuto 130 manufatti pirotecnici di fabbricazione artigianale privi di marcatura “CE” per un peso complessivo di 2,6 chilogrammi e 18 manufatti pirotecnici di categoria “F2” con marcatura “CE” per un peso complessivo di 96,4 chilogrammi.





Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale in attesa dell’affidamento in giudiziale custodia per la successiva distruzione del personale della squadra artificieri del Nucleo Investigativo di Roma.