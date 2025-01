Incendio a Minturno, a fuoco un appartamento

Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castelforte sono intervenuti nel Comune di Minturno per domare un incendio scoppiato in un’unità abitativa situata al piano terra di un edificio in Via Sebastiani.

All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha verificato che l’abitazione era priva di persone all’interno e ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.





Al momento non sono ancora noti gli elementi utili a stabilire le cause dell’incendio, che rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.