La mappa del calcio nella capitale: chi ha più tifosi tra Roma e Lazio?

La città di Roma ospita due tra le più importanti e storiche società calcistiche italiane: l’Associazione Sportiva Roma e la Società Sportiva Lazio. Entrambe le squadre hanno una tradizione che affonda le sue radici nel tempo e una grande passione da parte dei tifosi, che si riflette nella presenza di un ampio seguito di fan sia all’interno della capitale che su tutto il territorio nazionale. Ma qual è la mappa dei tifosi di calcio nella regione? Nei contesti urbani, come ad esempio la capitale, si nota un quadro interessante: il numero di appassionati non risulta omogeneo tra i diversi quartieri e mostra uno spaccato in cui le preferenze per i club della città emergono con proporzioni variabili.

L’esperienza diretta degli appassionati

La situazione dei tifosi nella capitale

Roma costituisce un caso di studio molto particolare. La metodologia adottata da due ricercatori dell’Università La Sapienza per arrivare ad alcuni dati precisi si fonda su numeri tratti dalle API della piattaforma di advertising di Facebook, insieme alle informazioni ricavate da Instagram.

Nel territorio di Roma, il confronto tra i sostenitori laziali e romanisti mostra una proporzione intorno a 1 a 3. In altre parole, per ogni appassionato della Lazio ce ne sono circa tre della Roma. Alcune zone della città, come San Lorenzo e l’Esquilino, tendono verso i giallorossi, mentre le bandiere biancocelesti si scorgono con maggiore frequenza nei quartieri periferici o nei centri limitrofi. Il panorama è comunque complesso, anche perché non ci sono aree dominate in modo netto dai tifosi della Lazio.

Espandendo la lente a tutta la regione, il rapporto diminuisce: ogni tifoso laziale “corrisponde” a circa 2,3 romanisti. Il divario si riduce ancora di più nei comuni laziali diversi da Roma, raggiungendo un valore di 1,7 romanisti per ogni laziale.

Le metodologie per i rapporti sui tifosi

Per rilevare con accuratezza questi rapporti, il docente di geografia economica Filippo Celata e il dottorando Gabriele Pinto hanno sfruttato degli strumenti avanzati, solitamente impiegati per le analisi elettorali.

La scelta dei due ricercatori dell’Università La Sapienza relativa alla metodologia utilizzata per la raccolta dei dati sulle piattaforme social non si è basata soltanto su semplici like o commenti, ma sugli interessi espressi dai profili degli utenti. L’analisi mostra che i rapporti interni ad un territorio possono modificarsi se si cambia il perimetro geografico, delineando un quadro mutevole.

Per quanto riguarda le informazioni su base nazionale, alcuni sondaggi, come quelli di Demos&Pi condotti nel 2016, stimavano che circa il 40% degli italiani seguiva una squadra, con una fetta romanista che si attestava sul 6-7% e una laziale intorno al 2-3%. Altri studi, come una ricerca condotta nel 2021 da Ipsos e StageUp, attribuivano ai giallorossi quasi 1.847.000 sostenitori e ai biancocelesti circa 547.000.