Un anno di news: ecco le più lette del 2024

Ogni anno, alla fine dei giorni del calendario, il ringraziamento ai nostri lettori passa attraverso anche le curiosità delle notizie più lette del 2024 che hanno raccolto complessivamente quasi 2 milioni di click.

Tra tanta cronaca e qualche notizia di attualità, non possiamo non ringraziare i tanti che ci hanno letto anche quest’anno, cliccandoci praticamente da ogni parte del mondo. Curiosità del caso, nonostante il leggero calo di utenti italiani nel corso degli ultimi 12 mesi, sono aumentati e di tanto quelli stranieri. In un anno sono stati quasi 20 mila gli accessi dagli Stati Uniti d’America, ma non sono mancati numerosi click da Irlanda, Inghilterra, Canada, Germania, Australia e Svezia. Analizzando i dati elaborati, si nota come in forma minore non sono mancati neppure dai Paesi del Sud America, dell’Africa o dell’Asia.





Se gli articoli inseriti ogni anno, in realtà, non sono più così tanti come qualche tempo fa, noi di H24notizie.com facciamo sempre di tutto per fare in modo che le notizie arrivino ai nostri lettori in tempo reale, provando a garantire puntualità nel servizio e qualità.

Come spesso accade, infatti, e contrariamente a quello che si potrebbe pensare, nonostante la cronaca sia il centro delle news di un portale di informazione locale orientato sul territorio provinciale e ancor più sul sud della provincia pontina, le attenzioni e le curiosità dei lettori sono come sempre delle sorprese.

La notizia più letta dell’anno, che ha contribuito anche al giorno con il maggior numero di click, riguarda un blitz a Sperlonga della Guardia Costiera, che alla vigilia del Ferragosto aveva sequestrato ombrelloni e lettini.

Sempre Sperlonga molto cliccata anche per un’altra novità che ha caratterizzato l’estate passata, il “Sì” ai cani in spiaggia, seppure con molte regole da dover rispettare.

Il passaggio del Giro d’Italia nel sud del Lazio, e in particolar modo il tragitto che da Cassino conduce a Formia con l’attraversamento del ponte sul Garigliano e l’arrivo di tappa a Napoli, è stato uno degli articoli più letti dell’anno. Sfiorati i 30 mila click per il percorso, con tanto di tabella del passaggio della carovana rosa che ha entusiasmato grandi e piccini il 12 maggio.

Bagno di visualizzazioni prossime alle 20 mila totali per i vip che hanno fatto registrare la loro presenza sul litorale di Fondi. A catalizzare la propria attenzione anche la foto con il noto attore Valerio Mastandrea in compagnia del gestore di uno degli stabilimenti balneari della città.

A proposito di vip, in questo caso legati al mondo dello sport, un’altra news che ha catalizzato l’attenzione di molti è stata la fotonotizia di Francesco Totti tornato in uno dei suoi ristoranti preferiti a Terracina.

Sempre nell’ambito di presenze legate al mondo dello spettacolo, grande interesse ha suscitato l’articolo con le foto di volti del piccolo e grande schermo in quel di Formia per le registrazioni di un noto format televisivo.