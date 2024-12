Le immagini esclusive di Napoli-Venezia, partita valida per la 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A e giocatasi domenica pomeriggio terminando con la vittoria della squadra di casa per una rete a zero. Decisivo, il gol del neoentrato Giacomo Raspadori. Di seguito, la fotogallery immortalata per h24notizie dal fotoreporter pontino Renato Olimpio.

FOTOGALLERY