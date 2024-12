Notte di San Silvestro, l’appello ai giovani dell’Associazione vittime della strada: “Siate prudenti”

In vista della notte di San Silvestro Giovanni Delle Cave, presidente dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada e papà del compianto Eros, torna a rivolgersi ai ragazzi invitando alla sicurezza.

“Questa associazione, riconosciuta quale ente esponenziale di promozione sociale per tutelare la vita e la salute sulle strade, lancia un appello a tutti i giovani”, dice Delle Cave. “Usare prudenza alla guida, non fare abuso di alcol e droga e non mettersi al volante dopo aver bevuto. Ballate, scatenatevi, urlate, ma facciamo il modo che una serata di festa non si trasformi in tragedia”.