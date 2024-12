Medicina di prossimità per le isole pontine, spazio alla telemedicina

La telemedicina rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, in particolare per le comunità più lontane e isolate, come quelle delle isole di Ponza e Ventotene.

Già a partire dal mese di ottobre, il Centro di Salute Mentale (CSM) di Formia ha attivato un servizio di tele visite psichiatriche di controllo per gli utenti già in carico al servizio nelle isole di Ventotene e Ponza. A questa iniziativa si è aggiunto, dal mese di dicembre, la possibilità di operare televisite neuropsichiatriche infantili per i minori di Ponza già seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria Territoriale, anche grazie al valido supporto fornito a livello locale e al lavoro sinergico del personale delle professioni sanitarie.





Grazie all’utilizzo di queste tecnologie di comunicazione, è ora possibile garantire controlli a distanza, riducendo notevolmente la necessità di spostamenti con lunghi e complessi viaggi in nave.

Questo approccio non solo offre una risposta concreta alle esigenze sanitarie degli utenti residenti nelle isole, ma consente anche alle famiglie di sentirsi accolte e sostenute dal Servizio Sanitario Regionale.

Positivo e partecipato è stato il riscontro da parte delle famiglie, puntualmente e preventivamente informate sull’iniziativa, che hanno accolto con entusiasmo questa opportunità innovativa.

“La Azienda ASL Latina, in linea con gli indirizzi della Regione Lazio di ampliamento dell’offerta dei servizi di telemedicina a molteplici livelli di assistenza sta pianificando l’integrazione di soluzioni connected care nella pratica clinica di accorciare le distanze tra il domicilio del paziente e i servizi sanitari, per promuovere una reale medicina di prossimità” – ha dichiarato il Commissario Straordinario Dottoressa Sabrina Cenciarelli.