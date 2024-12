Autonomia scolastica “salva”, si festeggia a Castelforte

Una grande vittoria per la comunità di Castelforte. La Giunta Regionale, con delibera del 23 dicembre 2024, ha confermato l’autonomia scolastica dell’Istituto OmniComprensivo di Castelforte per l’anno scolastico 2025/2026.

Il Sindaco Angelo Felice Pompeo e il Presidente del Consiglio Comunale Alessio Fusco, a nome dell’intera amministrazione comunale, esprimono grande soddisfazione per questo importante risultato, frutto di un impegno costante e di un proficuo lavoro di squadra.





“Questa decisione – dichiara il Sindaco Pompeo – è una testimonianza concreta dell’attenzione che la Regione Lazio dedica al nostro territorio e della valorizzazione del nostro sistema scolastico. L’autonomia scolastica è fondamentale per garantire la qualità

dell’offerta formativa e per rispondere in modo efficace alle esigenze del nostro territorio”.

“Ringraziamo la Giunta Regionale e i consiglieri regionali che si sono battuti per far valere i nostri diritti. Questa – aggiunge il Presidente Fusco – è la dimostrazione dell’importanza di avere rappresentanti del nostro territorio presso la Regione Lazio. Questo risultato è un

successo per tutta la comunità scolastica di Castelforte, che potrà continuare a offrire ai nostri ragazzi un percorso educativo di eccellenza”.